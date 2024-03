Najbardziej denerwujące i głupie zachowania kierowców. Jeździsz w ten sposób? Tyle za to zapłacisz

Poruszanie się samochodem po takim mieście jak Kraków nie należy ani do łatwych ani przyjemnych i wymaga ogromu cierpliwości. Korki, remonty i objazdy to chleb powszedni wszystkich kierowców jeżdżących po dużych miastach. Zatory tworzą się codziennie również na drogach dojazdowych i na obwodnicy Krakowa. Duży ruch, pośpiech i brawura za kierownicą są często powodem kolizji i wypadków. Radą na to jest zachowanie spokoju za kierownicą, współpraca z innymi użytkownikami dróg, również z pieszymi i rowerzystami oraz przestrzeganie przepisów.

Niestety, kultura jazdy na naszych drogach wciąż pozostawia wiele do życzenia. Ciągle widzimy karygodne zachowania kierowców, którzy za kółkiem całą swoją frustrację przelewają na innych. Mało jest również takich kierowców, którzy całkowicie skupiają się na jeździe, traktują innych po partnersku, dbając o bezpieczeństwo innych tak samo jak o swoje i unikają niebezpiecznych sytuacji.