Najpiękniejsze zdjęcia Tatr, jakich jeszcze nie widzieliście. Te górskie widoki są tak niesamowite, że aż zapierają dech w piersiach!

Tak pięknych zdjęć Tatr jeszcze nie widzieliście! Kuba Witos, zakopiański fotograf i miłośnik gór, podzielił się nami swoimi najlepszymi górskimi fotografiami. Te zdjęcia nie tylko zachwycają i emanują pięknem, ale także nakłaniają do refleksji o naturze, przyrodzie i roli człowieka na ziemi. Jeśli myślicie, że to zbyt górnolotne słowa, po obejrzeniu galerii zdjęć przyznacie nam rację. I nie będziecie mogli oderwać wzroku od monitora. Te zdjęcia uzależniają! Obejrzyjcie fotografie w galerii zdjęć i przeczytajcie wywiad z ich autorem, który podpowie, co zrobić, aby nasze zdjęcia były jeszcze lepsze!

Najpiękniejsze zdjęcia Tatr. To artyzm przez wielkie "A"

Zapierające dech w piersiach krajobrazy, górskie szczyty otulone chmurami, wschody i zachody słońca. Lato, jesień, zima, wiosna. Prezentowane zdjęcia zawierają wszystkie elementy charakterystyczne dla górskich krajobrazów. Przeglądając zdjęcia widać, że dla ich autora, Kuby Witosa, Tatry to drugi dom. Zdjęcia odznaczają się nie tylko malarską paletą barw i pięknych widoków, ale także głębią poznawczą. Dzięki nim odkrywamy miejsca i widoki niedostępne dla większości z nas. Zostawiają także miejsce na refleksje i przemyślenia. Pozwalają lepiej zrozumieć i poczuć potęgę natury oraz przyrody, a pytanie o rolę człowieka w tym miejscu nasuwa się samo. Poprosiliśmy autora prezentowanych fotografii, aby opowiedział nam o tym, co dla niego znaczą zdjęcia gór i jakie wnioski wyciąga z przebywania pośród nich.

Piękne widoki na Tatry okiem obiektywu. O tym, co znaczy fotografowanie i obcowanie z przyrodą. Kilka słów od Kuby Witosa.

Twoje zdjęcia zachwycają. Skąd czerpiesz inspiracje i ciągle nowe pomysły na zaskakujące kadry?

Kuba Witos: Inspiracje czerpię z piękna, które oferuje nam Bóg. To dzięki temu możemy odkrywać ciągle nowe miejsca. Zawsze staram się także podchodzić indywidualnie do każdego wyjścia w góry i plenery fotograficzne. Staram się nie popadać w rutynę i dzięki temu ciągle pojawiają się nowe pomysły. Nieraz zerkam też na inspirujących fotografów, którzy tworzą oryginalne kadry. Kuba Wtos Oglądając fotografie ma się wrażenie, że musisz mieszkać w górach. Wiesz, ile dni w roku spędzasz w tatrach? To pewnie zaskakująca liczba!

Kuba Witos: Ciekawe! Nigdy tego nie liczyłem. Fotografia to moja praca, z której się utrzymuje, więc trochę dni w roku na pewno wychodzi. Ale bez przesady. Jeszcze tam nie mieszkam! :)

Spędzasz w górach sporo czasu, a później fotografujesz je z innych punktów widokowych. Ktoś by mógł zapytać - czy to się w końcu nie znudzi?

Kuba Witos: Jeśli kochasz to co robisz, to nigdy ci się nie znudzi. Jest tyle możliwości w fotografii, że codziennie możesz poznawać ją na nowo.

W swoich mediach społecznościowych pokazujesz, że jesteś osobą wierzącą. Myślisz, że obcowanie z górami, przyrodą, pozwoliło Ci lepiej zrozumieć istotę świata i bardziej docenić jego wartość?

Kuba Witos: Muszę przyznać, że w momencie, w którym przestałem być religijny a stałem się wierzący, zacząłem odczuwać relacje z Bogiem. Moje spojrzenie na otaczający mnie świat w dużym stopniu się zmieniło. Od tego czasu obcowanie z przyrodą traktuję inaczej niż kiedyś. W naturze widzę objawiającą się Chwałę Boga, widzę w niej Jego charakter, Jego talent i Jego dzieło. Doceniam, zachwycam i wzruszam się, ponieważ Bóg zmienił moje postrzeganie świata.

Sam wspomniałeś, że fotografia to też Twoja praca. Oglądając zdjęcia czuć jednak przede wszystkim fascynację górami i pasję do fotografii. Co dla Ciebie znaczy właściwie fotografowanie?

Kuba Witos: Fotografowanie to coś więcej niż sam proces rejestracji obrazu na matrycy aparatu. Fotografowanie dla mnie to podejście do danego tematu, a może nawet styl życia. Warunkuje je to, czy fotografujesz dla zasięgów, czy właśnie robisz to z czystej pasji. To też sposób na uwierzenie w siebie i zachęta do tego, aby mieć ciągle otwartą głowę na różne pomysły i możliwości. Nie możesz leniuchować. Zabijasz wtedy czas, który jest tak cenny.

Twoje zdjęcia zbierają tysiące lajków na Instagramie i Facebooku. Socjal media pomagają w pracy fotografa?

Kuba Witos: W pewnym aspekcie na pewno tak. Dzięki socjal mediom możesz w prosty sposób dzielić się z innymi swoją pracą. Dzięki temu łatwo dostrzec w tym prawdziwą pasję. Najważniejsze jest jednak to, aby utrzymywać relacje z ludźmi w realnym świecie i nie zagłębiać się tak bardzo w świat wirtualny. Kwitnąca Wierzbówka Kiprzyca Kuba Wtos Jadąc w góry każdy z nas chciałby zrobić piękne zdjęcia. Masz jakieś rady dla górskich turystów, jak zrobić pamiątkowe fotki, z których będą naprawdę zadowoleni?

Kuba Witos: To temat rzeka. Na pewno trzeba dużo chodzić po górach i szukać ciekawych perspektyw. Zawsze dobrą radą jest wychodzić na szlak o poranku lub czekać na odpowiednie światło w danym miejscu, jeśli mamy wypatrzony kadr. To, co mogę z pewnością doradzić, to nie zwracać szczególnej uwagi na sprzęt. Współczesna technologia jest tak rozwinięta, że dobrym telefonem możemy zrobić naprawdę świetne zdjęcie. Kreatywność i wytrwałość to podstawa w fotografii krajobrazowej.

