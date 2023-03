Naprawa samochodu. Polacy naprawiają auta na zasadzie „byle jeździł”

Wśród najczęstszych usterek, z jakimi kierowcy zgłaszają się do warsztatów, mechanicy wyróżnili awarie zawieszenia (59% odpowiedzi) oraz tzw. „elektryki” (30%). Jak wskazują eksperci, jest to z jednej strony efekt nadal słabej jakości dróg, a z drugiej coraz większej ilości podzespołów elektrycznych i elektronicznych montowanych w samochodach produkowanych od początku XXI wieku. Na kolejnych miejscach znalazły się awarie układu napędowego (w tym silnika) oraz karoserii.

- Wyposażanie samochodów z lat 2000 i nowszych w coraz większą ilość elektroniki niestety mści się obecnie, gdy są to już auta używane. Jeśli do faktu, że były to nowe i nie do końca sprawdzone jeszcze systemy dodamy jakość polskich dróg oraz stan, w jakim czasami auta przyjeżdżają z Zachodu do Polski, mamy gotową receptę na awaryjny park maszyn. Dodatkowo Polacy wciąż wolą kupować tzw. wypicowane do sprzedaży auta w komisie, niż kupić auto starsze i może z większym przebiegiem, ale za to w lepszym stanie technicznym. To niestety odbija się na portfelu, a niekiedy też na bezpieczeństwie w późniejszym użytkowaniu. A czasem wystarczy przecież pojechać do profesjonalnego warsztatu i sprawdzić, w jakiej naprawdę pojazd jest kondycji i czy nie jest to na przykład „składak”. Poza tym – jak widać po naszym badaniu – słynne Passaty czy Golfy z końca lat 2000 i młodszych, to już nie to samo, co niemieckie trwałe i niezawodne Volkswageny z wcześniejszych epok – wskazuje Adam Lehnort z sieci ProfiAuto Serwis.