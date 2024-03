Narty na Wielkanoc? W Małopolsce to możliwe w tylko jednym miejscu Łukasz Bobek

Wielkanoc na nartach? To możliwe, nawet w Polsce, choć w tym roku stacje zamykały się szybciej niż zazwyczaj. Miłośnicy białego szaleństwa w czasie świąt znajdą jedną czynną stację narciarską na Podtatrzu. To oczywiście Kasprowy Wierch w Tatrach. W Małopolsce to jedyny czynny obecnie ośrodek narciarski.