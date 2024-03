Przebierańcy zawładnęli stokiem na Jaworzynie Krynickiej. To jedyna czynna stacja na Sądecczyźnie. Znów śnieżą

Szalone zjazdy na Jaworzynie Krynickiej

Na Jaworzynie Krynickiej sezon narciarski trwa

Choć ostatnie dni należały do dużo cieplejszych i wiele stacji narciarskich na Sądecczyźnie i Podhalu przegrało walkę z wiosną, to nie dotyczy to ośrodka na Jaworzynie Krynickiej. To jedyna na Sądecczyźnie stacja narciarska, gdzie wciąż można pojeździć na nartach czy snowboardzie. Ośrodek czynny jest codziennie od godz. 9 do 16. Na stokach pokrywa śniegu waha się od 20 do miejscami nawet 60 cm. Czynnych jest 5 tras zjazdowych oraz 6 kolei i wyciągów.