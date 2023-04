Krynica-Zdrój kwitnie. Wiosnę czuć i widać na każdym kroku. Warto wybrać się do uzdrowiska na spacer deptakiem i na Górę Parkową

Wiosna w Krynicy-Zdroju

Krynica-Zdrój rozkwitła na wiosnę. Władze uzdrowiska, jak co roku, postarały się, by po zimie rabaty w centrum a zwłaszcza na deptaku, rozkwitły różnobarwnymi kwiatami. Zasadzono m.in. bratki oraz hiacynty, które dodatkowo pięknie pachną. Doceniają to turyści i kuracjusze, których coraz liczniej można spotkać odpoczywających na ławkach i spacerujących deptakiem.

Warto pospacerować też wzdłuż potoku Kryniczanka. Podziwiać można okazałe wille, z których Krynica słynie. Najpiękniejsze, drewniane obiekty zabytkowej architektury uzdrowiska powstały w drugiej połowie XIX wieku. Część doczekała się remontu i zachwyca.