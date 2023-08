Nowa usługa dla kierowców. Ile osób już skorzystało?

Po zdaniu egzaminu państwowego w WORD egzaminator wprowadza informacje o wyniku do Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Następnie dane przesyłane są do Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK). Na końcu aplikacja mObywatel powiadamia użytkownika, że cyfrowy dokument jest gotowy do pobrania.

