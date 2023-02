Nowe Lody Koral Friza i Wersow. Para sławnych youtuberów znowu współpracuje z sądecką firmą. Będzie to kolejny sprzedażowy hit?

Lody Ekipa hitem

Choć Ekipa rozpadła się w połowie 2022 roku, to jej założyciel i najbardziej znany youtuber z całej paczki nadal ma sporą rzeszę fanów. Jego dziewczyna Wersow - Weronika Sowa także nie może narzekać na brak zainteresowania. Każdy z nich prowadzi osobne kanał na YouTube a ich widownia liczona jest w milionach.

Psy youtuberów na opakowaniach lodów

Nowe lody Chmurka i Burza trafiły do sprzedaży. Na opakowaniach lodów znajdują się animowane pieski, które mają nawiązywać do pupili Friza. A co znajdziemy w środku?