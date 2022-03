Nowi policjanci i policjantki w Małopolsce. "Czeka was ciężka służba, ale ciekawa"

Podczas uroczystości I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki odczytał słowa roty ślubowania, które powtórzyli za nim adepci sztuki policyjnej. Komendant wraz z doradcą wojewody małopolskiego Krzysztofem Durkiem wręczył następnie policjantom legitymacje służbowe i pogratulował wyboru zawodu.

- Gratuluję wam podjętego wyboru i pomyślnego przejścia wielomiesięcznego, trudnego procesu doboru. Czeka Was ciężka służba, ale ciekawa i dająca ogromną satysfakcję w przyszłości. Przed wami nauka w szkole policyjnej, poświęćcie ten czas na samokształcenie, naukę przepisów prawa, bierzcie przykład ze starszych kolegów, korzystajcie z ich doświadczenia

- mówił inspektor Strzelecki, zwracając się do ślubujących. Nowym policjantom życzył powodzenia i sukcesów w służbie.

- Przystępujecie do służby w czasach trudnych, korzystajcie z doświadczenia starszych kolegów, to bardzo pomaga w służbie. Życzę wam, aby każdy z Was po latach zakończył służbę usatysfakcjonowany, spełniony zawodowo - powiedział z kolei doradca wojewody Krzysztof Durek.