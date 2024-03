Nowość w PKP Intercity. Tłoku w pociągach już nie ma, więc można wstawić... automaty z przekąskami

O jakość produktów zadba WARS, który będzie obsługiwał nowe urządzenia. We wszystkich maszynach vendingowych możliwe będzie dokonywanie płatności tylko za pomocą karty.

- Finalizujemy prace nad pilotażowym projektem montażu nowoczesnych maszyn vendingowych w wybranych pociągach. To świetna wiadomość dla pasażerów, którzy już niedługo będą mieć całodobowy dostęp do przekąsek, napoi i kanapek, a także to doskonałe uzupełnienie oferty gastronomicznej w przewozach dalekobieżnych – powiedział Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.

Uruchomienie maszyn vendingowych w pociągach rozkładowych planowane jest na przełomie kwietnia i maja. Aktualnie realizowane są ostatnie formalności związane z instalacją automatów w składach PKP Intercity oraz końcowe prace techniczne. Nowe urządzenia pojawią się w pociągach: