Nowy Sącz. Czwarta fala pandemii daje się we znaki. Wszystkie łóżka "covidowe" zajęte, a karetki czekają po kilka godzin Tatiana Biela

Sądecki szpital sukcesywnie zwiększa liczbę miejsc "covidowych". Na ten cel przeznaczono oddział pulmonologii, geriatrii oraz chirurgii ogólnej i naczyniowej Janusz Bobrek Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Czwarta fala pandemii koronawirusa mocno daje się we znaki sądeckiej służbie zdrowia. Oddział Covidowy szpitala im. J. Śniadeckiego jest zapełniony do ostatniego łóżka, wydłuża się także czas oczekiwania załóg karetek Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego na przyjęcie pacjentów na SOR. - Wystarczy przeanalizować dane z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Mówią same za siebie - informuje Bożena Hudzik, dyrektor SPR.