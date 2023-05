Nowy Sącz. Czy "sądeczanka" będzie przebiegać tunelem pod Justem? Jest zgoda GDDKiA Tatiana Biela

Wciąż nie wiadomo jaki wariant "sądeczanki" zostanie ostatecznie zrealizowany, ani też kiedy zostanie wydana długo oczekiwana decyzja środowiskowa GDDKiA Zobacz galerię (2 zdjęcia)

GDDKiA deklaruje zgodę na budowę tunelu pod górą Just, co miałoby skrócić planowany przebieg tzw. sądeczanki (DK 75) o 4 km. Rozwiązanie to stanowi modyfikację wariantu C, preferowanego przez GDDKiA oraz ukłon w stronę samorządowców preferujących wariant A. - To poważny krok naprzód w kierunku budowy tego długo oczekiwanego przez mieszkańców połączenia - mówi Arkadiusz Mularczyk, poseł PiS z ziemi sądeckiej.