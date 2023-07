Nowy zakaz dla kierowców już obowiązuje. Jaki mandat za jego złamanie?

Chodzi o sytuacje, w których kierowcy pojazdów ciężarowych wyprzedzają się przy minimalnej różnicy prędkości, często wynoszącej 1-2 km/h. Manewr taki jest wykonywany na tyle długo, że dochodzi wtedy do powstawania zatorów, bo dopuszczalna prędkość takich pojazdów wynosi 80 km/h, przy dopuszczalnej maksymalnej prędkości dla pojazdów osobowych 120 km/h na drogach ekspresowych i 140 km/h na autostradach. Niekiedy dochodzi też do gwałtownej zmiany pasa ruchu przez kierowcę pojazdu ciężarowego, co skutkuje gwałtownym hamowaniem kierowców jadących z dużo większą prędkością pasem, na który wjeżdża.