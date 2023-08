Od początku wakacji małopolscy policjanci skontrolowali ponad 46 tysięcy pojazdów. W 276 wypadkach zginęło 17 osób

- Podczas kontroli ujawniono 1 nietrzeźwego kierującego autobusem. Zdarzenie to miało miejsce 2 lipca br. około godziny 9.00 w Krakowie na ul. Pasternik, gdzie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej autobus. W pojeździe znajdowało się 12 osób, w tym również dzieci. Byli to podróżujący na wycieczkę z Krakowa do Oświęcimia. Badanie trzeźwości kierującego autokarem wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy - informuje małopolska policja.