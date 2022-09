Odcinkowy pomiar prędkości. Nie popełniaj tych błędów! Wkrótce więcej kontroli

W tym roku w Polsce pracuje 527 fotoradarów, co oznacza, że każde takie urządzenie wykryło w pierwszym półroczu ponad 770 wykroczeń. Z kolei urządzeń Odcinkowego Pomiaru Prędkości działa w tej chwili 32, czyli każde z nich zarejestrowało niemal 3 tys. zdarzeń. Skuteczność działania tych systemów potwierdzają też efekty pracy OPP znajdującego się w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, na drodze S2. W ciągu pierwszej połowy 2022 roku system zarejestrował 26,8 tys. naruszeń przepisów. Dla porównania, wszystkie fotoradary i OPP zarejestrowały w stolicy łącznie 123,5 tys. naruszeń.

– Dodam, że w ubiegłym roku policja odnotowała prawie 23 tys. wypadków na drogach publicznych. Jeśli przyjrzymy się statystykom, szybko zauważymy pewną prawidłowość – od lat najważniejsze przyczyny wypadków to nieustąpienie pierwszeństwa i nadmierna prędkość. To zawsze numer jeden i dwa. W zależności od kategorii wypadku czasem zamieniają się miejscami. Ta prawidłowość pokazuje, jak ważne zadanie stoi przed systemami kontroli prędkości, szczególnie OPP. Sygnały o ich skuteczności płyną m.in. od zarządców dróg, kontroli transportu, a także NIK, której raport pokazał, że pomiary odcinkowe rejestrują średnio o połowę więcej wykroczeń niż fotoradary – mówi Aleksander Dębski, Kierownik Produktów ITS w Sprint S.A.