Oto 8 sygnałów, że pora pomyśleć o nowej firmie. Czy to już czas na zmianę pracy? Doradca personalny o tym, jak uniknąć wypalenia zawodowego

Zmiana pracy? Czemu nie! Brak nowych wyzwań czy szansy na awans, znudzenie lub problemy w komunikacji z przełożonymi i współpracownikami to jedne ze znaków, że być może nadeszła pora aby rozejrzeć się za nową pracą, a być może nawet zupełnie nową ścieżką kariery. Kiedy powiedzieć sobie dość i zacząć przygotowywać się do zmiany? "Zdecydowana większość z nas może być narażona na wypalenie. Żelazną zasadą, by do tego nie dopuścić jest dawanie sobie wsparcia" - mówi Andrzej Śmiech, executive coach.

Zmiana pracy? Na jakie sytuacje warto zwrócić uwagę

Podzieliłbym te symptomy na zewnętrzne (związane ze środowiskiem pracy) oraz wewnętrzne (związane z wewnętrznym światem osoby). Zewnętrzne: Nie jesteśmy uwzględniani w nowych projektach w firmie dotyczących naszego zakresu kompetencji, ograniczono nam budżet rozwojowy (szkolenia, coaching, etc.), nasze zdanie nie jest brane pod uwagę w trakcie spotkań, jesteśmy zapraszani na coraz mniejszą ilość spotkań, pomimo dowożonych wyników, a przełożony jest stale niezadowolony z naszej pracy – mówi Andrzej Śmiech, doradca personalny i executive coach zarządzający firmą Śmiech & Partners. Wśród czynników wewnętrznych Andrzej Śmiech wymienia poczucie braku sensu w działaniach pomimo kilku prób zmiany, odczuwanie fizycznego bólu na samą myśl o wyjściu rano do pracy, coraz częstsze marzenia o zmianie kariery, niższe wyniki pracy, które się utrzymują, nie są sezonowe, częstsze zapadanie na infekcje, życie od weekendu do weekendu, niedowartościowanie, negatywne stany emocjonalne czy brak poczucia, że pasuje się do obecnego miejsca pracy.

8 sygnałów, że już czas na zmianę pracy

1. Brak szansy na awans

Jeśli od kilku lat zajmujemy to samo stanowisko i nic nie wskazuje na to, że na horyzoncie pojawi się szansa na awans? Może to być sygnał, że pora zacząć szukać miejsca, w którym pracodawca nas doceni. Jeśli jesteś w tej samej sytuacji, co trzy lata temu, może to być sygnał, że pora rozważyć inne opcje.

2. Wizja naszego rozwoju w organizacji jest ograniczona i niejasna

To oczywiste, że najwięcej uczymy się na swoim stanowisku kiedy zaczynamy swoją pracę, ale powinniśmy móc doskonalić swoje umiejętności czy uczyć się nowych rzeczy przez cały czas. Czasami musimy sami rozejrzeć się za możliwością rozwoju zawodowego, online można znaleźć wiele szkoleń, kursów i warsztatów, jednak nie zawsze mamy takiej możliwości (np. ze względów finansowych). Jeśli firma nie daje nam szans rozwoju zawodowego, być może oznacza to, że organizacja nie koncentruje się na rozwoju obecnej siły roboczej.

3. Duża rotacja w firmie

Jeśli zauważysz wzorzec, w którym wielu twoich kolegów przechodzi do innych firm, możesz chcieć dokładniej przyjrzeć się przyczynie ich odejścia. Kiedy pracownicy często odchodzą, może to być problem z kierownictwem lub wskazówka, że istnieje wiele lepszych możliwości. Możesz rozważyć skontaktowanie się z odchodzącym współpracownikiem na osobności, aby zapytać, dlaczego decyduje się odejść. Ich rozumowanie może mieć zastosowanie również do ciebie. Może pomóc ci dowiedzieć się więcej o aktualnym rynku pracy i firmie, która ich zatrudniła.