Philips Xperion. Zestaw uniwersalnych, bezprzewodowych lamp, który przyda się w podróży i na campingu!

Lampy z linii Philips Xperion to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest bezprzewodowe źródło światła, a jednocześnie użytkownik oczekuje podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne czy czasami dość brutalne traktowanie. Najnowsza bezprzewodwa rodzina lamp Philips Xperion 3000 to gama modeli przystosowanych na każdą okazję. Wszystkie są w stanie pracować w trudnych warunkach (zanieczyszczenia, wilgoć, ryzyko upadku), ale każdy z nich jest swego rodzaju specjalistą w jakiejś dziedzinie. Lampy Philips Xperion 3000 mogą oświetlać dużą przestrzeń albo skupiać się na detalach. Wybrane modele idealnie sprawdzają się także w roli latarek kieszonkowych.

Xperion 3000 Zoom

Poręczny sprzęt z bardzo mocnym światłem LED i ruchomą głowicą. Można używać go jak ręcznej latarki albo postawić na stole lub przyczepić gdzieś wyżej korzystając z wielofunkcyjnego uchwytu (tradycyjny i magnetyczny). Jeśli szukasz jednej, uniwersalnej lamy roboczej, która doskonale sprawdza się także jako ręczna latarka, Xperion 3000 Zoom będzie doskonałą propozycją. Xperion 3000 Zoom to:

Xperion 3000 Pocket

Kieszonkowa lampa LED Philips Xperion 3000 to niewielka, bardzo uniwersalna lampa robocza – a w zasadzie latarka z akumulatorem, która z łatwością mieści się w kieszeni. Ze względu na wytrzymałość na wstrząsy, wilgoć czy zanieczyszczenia doskonale sprawdza się w warsztatach samochodowych, ale tak naprawdę jest chyba najbardziej „cywilną” propozycją w całej gamie. Idealnie nadaje się do codziennego użytku. Potrafi skutecznie oświetlić zarówno miejsce pracy jak też niewielkie pomieszczenie gospodarcze, namiot czy przyczepę campingową. Xperion 3000 Pocket to:

Xperion 3000 Pillar

To wysokiej klasy model przeznaczony do ciężkich zadań. Xperion 3000 Pillar zapewnia mocne światło, jest wyposażona w ergonomiczną rączkę wykończoną materiałem antypoślizgowym i oczywiście dodatkowe haczyki i uchwyty magnetyczne do zamocowania jej nad miejscem pracy. Lampa umożliwia pracę w trzech trybach – 500 lm, 200 lm (eko) oraz 150 lm (tryb punktowy). Czas działania akumulatora to od 2.5 do nawet 8 godzin w zależności od wybranego trybu. Jeśli ktoś szuka solidnej latarki, z której będzie korzystał w różnych warunkach (dom, samochód, garaż, warsztat, camping itp.). Philips

Xperion 3000 Pillar to: