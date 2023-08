Piknik "800 plus" w Krynicy-Zdroju ze sporym zainteresowaniem. Dużo atrakcji dla najmłodszych, gry zabawy, degustacja potraw

Piknik 800 plus w Krynicy-Zdrój

- To niewątpliwie święto rodziny, będąc na tych piknikach pokazujemy, że rodzina dla nas jest najważniejsza. Dzisiaj w Krynicy mamy fantastyczną pogodę i gościmy z kolejnym piknikiem widzimy zadowolonych rodziców i uśmiechnięte dzieci. Właśnie o to nam chodzi, żeby w Polsce było takie poczucie, że państwo wspiera rodziny - mówił nam II wicewojewoda Mateusz Małodziński.

To kolejny piknik w pełni dedykowany rodzinie. W Krynicy-Zdrój cieszył się dużym zainteresowaniem, tym bardziej, że w uzdrowisku w długi weekend jest bardzo dużo turystów. Świadczyć mogą o tym także korki. Na spotkaniu nie zabrakło dzieci, ale także osób starszych. Dla każdego przygotowano atrakcje, w tym najwięcej frajdy mieli z tego najmłodsi. Dmuchane zjeżdżalnie, animacje, bańki mydlane i wiele innych.

Takich pikników będzie w Małopolsce co najmniej dziesięć. Kolejny już 19 sierpnia – Trzebinia, 20 sierpnia – Klucze, 26 sierpnia – Stryszów, 27 sierpnia – Laskowa, a na pożegnanie wakacji: 2 września – Nowe Brzesko i 3 września – Dobczyce.

„800+” zatwierdzone przez prezydenta Andrzeja Dudę

- To właśnie rodzina wymaga szczególnego pietyzmu, szczególnego wsparcia ze strony państwa. Wymaga i przede wszystkim na to wsparcie zasługuje. Mogę w tej chwili, już po złożeniu tego podpisu, z całą odpowiedzialnością powiedzieć: od 1 stycznia 2024 roku świadczenie tzw. „500+” staje się świadczeniem „800+”. Każda rodzina wychowująca dzieci na każde dziecko wychowywane w rodzinie otrzyma 800 zł – mówił prezydent Andrzej Duda, podpisując ustawę.

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, do kwietnia 2023 roku małopolskie rodziny otrzymały z programu „Rodzina 500+” 22 mld zł, a wsparciem w ciągu 7 lat jego funkcjonowania objętych zostało prawie 665 tys. dzieci.

- To 665 tysięcy uśmiechów i powodów do dumy. Inwestycja w dzieci to inwestycja w przyszłość Polski – dodaje wicewojewoda.