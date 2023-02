Piwniczna-Zdrój. Jest szansa, że popadający od lat w ruinę obiekt hotelu Koliba przestanie straszyć. Inwestor ma ambitny plan Alicja Fałek

Apart hotel z parkingiem podziemnym, basenem, strefą SPA i kręgielnią ma zastąpić niszczejący i od lat opuszczony budynek Koliby w Piwnicznej-Zdroju. Po dwóch latach od prezentacji wizualizacji, spółkę IŁ Capital zwróciła się do miejskiej spółki o przyłącz mediów do obiektu. - Wygląda na to, że właściciel chce ruszyć z inwestycją – komentuje burmistrz uzdrowiska.