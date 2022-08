Płatne drogi. Część bramownic po viaTOLL może być wykorzystana w inny sposób. Będą kontrowersje?

Ministerstwo poinformowało też, że ponad 150 bramownic przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która będzie wykorzystywać je w ramach pełnienia funkcji zarządcy dróg krajowych.

"Ponadto Główny Inspektor Transportu Drogowego przeanalizował możliwość wykorzystania infrastruktury przydrożnej do montażu urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Takie analizy przeprowadzono również w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego, gdzie stwierdzono możliwość wykorzystania bramownic do zdalnego odczytu danych z tachografów inteligentnych" - przekazał resort infrastruktury.