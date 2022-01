Pogoda na 30 stycznia. Niedziela z dużym zachmurzeniem i silnym wiatrem. Na początku tygodnia wróci mróz

Pogoda w niedzielę upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na wschodzie, północy i w centrum pojawią się opady śniegu, przechodzące w centrum w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Na wschodzie lokalnie możliwe zawieje śnieżne. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopni Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z północnego zachodu będzie silny i porywisty, a w porywach osiągnie do 70-90 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy rozpędzą się do ponad 100 km/h.

Poniedziałek przyniesie nam duże zachmurzenie i opady śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie od -2 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

We wtorek należy spodziewać się dużego zachmurzenia z niewielkimi przejaśnieniami. Na północy i zachodzie prognozowane są opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.