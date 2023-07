Pół tysiąca dzieci na 30-lecie Święta Dzieci Gór w Nowym Sączu. Zobacz program tegorocznej edycji festiwalu

30 lat Święta Dzieci Gór

Jubileuszowa edycja festiwalu, na którą do Nowego Sącza zjedzie 500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat z różnych zakątków Polski i całego świata, tradycyjnie rozpocznie msza święta, która zostanie odprawiona w niedzielę o godz. 14 w Bazylice św. Małgorzaty. Następnie pod Ratuszem około godz. 15.30 zespoły biorące udział w festiwalu zostaną przywitane przez władze Nowego Sącza i regionu. Otrzymają też symboliczne klucze do miasta, po czym przejdą w barwnym korowodzie do Amfiteatru Parku Strzeleckiego. Tam o godz. 17 odbędzie się koncert inauguracyjny.

- Ten tydzień, na który oddajemy dzieciom klucze do miasta, to tydzień w którym tak naprawdę cała przestrzeń miasta wypełnia się tymi cudownymi, kolorowymi zespołami. Dzieci, które często nie znają języków, jakimi się porozumiewają, na co dzień znajdują sposób komunikowania się ze sobą - podkreśla Magdalena Majka, wiceprezydent Nowego Sącza.

W niedzielę symboliczne klucze do miasta Nowego Sącza zostaną przekazane dzieciom z zespołów regionalnych z całego świata. To one będą przez tydzień rządzić miastem Janusz Bobrek

To dzięki przyjętej przed laty formule. Zespół z Polski łączony jest z zespołem zagranicznym. Tworzą parę kamracką i przez siedem festiwalowych dni są nierozłączni. Wspólnie mieszkają, koncertują, poznają Małopolskę ale też swoje kultury i zwyczaje. Przygotowują także wspólny program na koncert finałowy, który jest niezwykłym połączeniem elementów różnych kultur i obyczajów, czasami bardzo egzotycznych zarówno dla Polaków, jak i gości z zagranicy.