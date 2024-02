Nosowska na scenie Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju w ramach cyklu Krynica Źródłem Kultury. Artystce towarzyszył syn Mikołaj

Katarzyna Nosowska to piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka, pisarka, felietonistka i prezenterka radiowa. Artystka przez duże „A”. Miała 20 lat, kiedy dołączyła do zespołu Hey, z którym to w ciągu kilku miesięcy zyskała popularność w całej Polsce. Hej stał się jednym z najważniejszych zespołów rockowych lat 90-tych, a Nosowska jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarek. W sumie grupą do 2017 roku, do zawieszenia działalności, wydała 11 płyt studyjnych.

– „Degrengolada” w założeniu mogłaby stanowić inspirację do podjęcia (niemałego, lecz wybitnie korzystnego) indywidualnego wysiłku, by zejść do fundamentu istnienia i metodycznie sprawdzić każdą z wielu warstw, które ponoć składają się na nasz obraz. Po to, by zostawić jedynie prawdę oraz esencję, które (wiem to na pewno) dowodzą naszej niezwykłości. Właściwie to, co chciałabym przekazać słuchaczowi zawiera się w jednym zdaniu: Jesteś gigantem, nie pochylaj głowy, nie dawaj się prowadzić, czuj, żyj i obudź się do prawdy. Już czas. – mówi o płycie sama Nosowska.

Po wydaniu krążka artystka ruszyła w kolorową i roztańczoną letnią trasę po Polsce. Jesienią pokazała inne oblicze „Degrengolady”. Trasa „Widzimy się wieczorem” to monochromatyczny minimalizm i skupienie. Właśnie tę odsłonę Nosowskiej można było podziwiać podczas koncertu w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju. Towarzyszył jej zespół w składzie: Michał FOX Król, Michał MALINA Maliński, Michał BUNIO Skrok oraz Mikołaj MIKI Krajewski. Syn Nosowskiej rapuje na jej ostatniej płycie i wspiera ją wokalem podczas koncertów. Licznie zgromadzona krynicka publiczność usłyszała nie tylko nowe utwory Nosowskiej ale także najważniejsze utwory z jej solowej kariery w nowych aranżacjach.