Pożar domu w Tyliczu. 55-latek wszczął awanturę, zaprószył ogień, a potem się okaleczył. Trafił do szpitala, tak jak pokrzywdzona kobieta

Informacja o pożarze, którym objęty jest jeden z budynków gospodarczych w Tyliczu, dotarła do strażaków w poniedziałek (22 stycznia) około godz. 17.19. We wskazane miejsce zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krynicy-Zdroju oraz OSP Tylicz, OSP Muszynka i OSP Mochnaczka Niżna. Ratownicy natychmiast podjęli się gaszenia ognia, który zajął część budynku. Dzięki sprawnej akcji, udało się uniknąć spalenia całego obiektu. Strażacy akcję zakończyli o godz. 19.30.

Z informacji do których dotarli dziennikarze Krynica.TV wynika, że w tym samym czasie, gdy strażacy walczyli z ogniem pod znajdującym się niedaleko Ośrodkiem Zdrowia policjanci dokonali zatrzymania mężczyzny, który mógł dokonać podpalenia budynku.

- Zgłoszenie dotyczyło ok. 55-letniego mężczyzny, który prawdopodobnie będąc pod wpływem alkoholu, miał się awanturować. Ze wstępnych informacji wynika, że to właśnie on mógł dokonać podpalenia, a następnie trzymając w ręku ostre narzędzie, oddalił się w kierunku Ośrodka Zdrowia. Tam miał dokonać próby samookaleczenia. Policjanci obezwładnili go i przekazali pod opiekę ratowników medycznych - cytuje Biuro Prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie portal Krynica.TV.