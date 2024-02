Już płoną trawy na Sądecczyźnie. Strażacy i policjanci apelują o zaprzestanie tego procederu

Podpalają suche trawy na Sądecczyźnie

Stary Sącz, Barcice, Olszana, Stadła, Gostwica, Maszkowice, Rogi, Mokra Wieś, Juraszowa – to tylko niektóre miejscowości, gdzie w ostatnich dniach interweniowali strażacy w związku z pożarem traw. Wcześniej niż przed rokiem ruszył „sezon” wypalania suchych traw. Wystarczyło kilka ciepłych, wręcz wiosennych dni.

Wypalanie traw może doprowadzić do tragedii

- Mimo naszych apeli, podkreślaniu, że wypalanie traw nie użyźni ziemi, to ten proceder ma wciąż wielu zwolenników – ubolewa komendant Motyka. - Myślę, że w dużej mierze bierze się to z ludzkiej głupoty. Ktoś, kto dla żartu wznieca ogień, nie zdaje sobie sprawy, jak nieprzewidywalny to żywioł.

Zdarza się, że strażacy po ugaszeniu pożaru natrafiają na zwłoki osób, które albo wznieciły ogień albo próbowały go gasić. W pożarze około 5 hektarów traw w 2020 roku zginął 80-letni mieszkaniec Ochotnicy Dolnej. Z kolei rok temu w trakcie gaszenia pożaru pod Tarnowem strażacy znaleźli zwęglone zwłoki ludzkie.

Wystarczy podmuch wiatru, aby pożar zaczął się gwałtownie rozprzestrzeniać. Wówczas bez pomocy strażaków ciężko go opanować. Osoba, która podpala albo próbuje gasić płomienie może nagle zostać otoczona z każdej strony, a wtedy łatwo o poparzenia. Te mogą być nawet śmiertelne. Taki przypadek odnotowano kilka lat temu w Nowym Sączu, gdzie starszy mężczyzna zmarł wskutek poparzeń.

Surowe kary za wypalanie traw

Zarówno strażacy, jak i policjanci co roku apelują, bo zaniechać procederu wypalania traw, tym bardziej że jest to działanie prawnie zabronione. Mówi o tym ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa o lasach. Za ich łamanie grożą wysokie i dotkliwe kary.

- To od 5 do 30 dni aresztu, grzywna w wysokości od 20 złotych do aż 5 tysięcy – wylicza kom. Justyna Basiaga, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Natomiast w przypadku, gdy wzniecony pożar traw spowoduje zagrożenie życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach wówczas podpalaczowi grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

- W przypadku śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, sprawca podlegać będzie wyższej karze pozbawienia wolności, czyli od lat 2 do 12 lat – podkreśla Basiaga. - W kontekście analizowanej problematyki istotny jest też zapis sankcjonujący przypadki spowodowania zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, których to sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.