Pożar samochodu. Uwaga! Te usterki mogą do niego doprowadzić Mariusz Michalak

Benzyna ulega samozapłonowi w temperaturze około 300°C, płyn hamulcowy w około 280°C, a olej automatycznej skrzyni biegów ulega samozapłonowi w temperaturze około 320°C. Arkadiusz Biernat

Letnie upały są częstą przyczyną rozprzestrzeniania się pożarów, jak to miało miejsce w czeskiej Szwajcarii, gdzie strażacy wiele dni walczyli o uratowanie parku narodowego. W czasie upałów kierowcy powinni być świadomi, że samochody mogą być źródłem zagrożenia pożarowego. Według statystyk Państwowej Straży Pożarnej w poprzednich latach dochodziło do około 8 tysięcy pożarów samochodów osobowych rocznie. Podczas gdy niektóre pożary samochodów są spowodowane kolizjami, częściej jednak są one wywołane usterkami technicznymi.