Prawo jazdy. Obowiązkowa wymiana praw jazdy. Czy każdy straci bezterminowe uprawnienia?

Po upływie okresu, na jaki został wydany dokument prawa jazdy, konieczna jest jego wymiana, jednak uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają. Utrata ważności to jeden z powodów obok m.in. zmiany nazwiska, w którym trzeba dokonać wymiany prawa jazdy.

Obowiązkowa wymiana bezterminowego prawa jazdy

Kierowcy posiadający prawo jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. będą musieli wymienić dokument od 2028 do 2033 r. Obowiązek dotyczy bowiem wymiany praw jazdy wydanych do dnia 18 stycznia 2013 r. Obowiązuje zasada minimum 20 lat. Jeśli kierowca posiada prawo jazdy wydane tego dnia, to musi je wymienić w styczniu 2033. Jeśli prawo jazdy wydano np. 11 lutego 2011 roku, to trzeba go wymienić do 11 lutego 2031 r.