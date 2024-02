Oto najlepiej oceniane stacje narciarskie w Krynicy Zdroju i regionie. Gdzie na narty na Sądecczyźnie? Zobacz ranking według Google Joanna Mrozek

Trwają ferie w Małopolsce, to czas na uprawianie sportów zimowych. Na Sądecczyźnie działa dziesięć stacji narciarskich, z czego większość na terenie gminy Krynica-Zdrój. Ich przepustowość to 35 tys. narciarzy na godzinę. Gdzie wybrać się na narty w Małopolsce? Oto ranking stacji narciarskich w regionie sądeckim według opinii w Google. Są to małe oraz duże ośrodki. Zobacz, które z nich zyskały najlepsze opinie.