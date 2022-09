Punkty karne. Chcesz zredukować punkty karne? Lepiej się pospiesz!

Od 17 września w związku ze zmianami wynikającymi z ustawy Prawo o ruchu drogowym zlikwidowane zostaną szkolenia, które umożliwiają kierowcom naruszających przepisy zniwelowanie liczby punktów karnych.

Ze szkolenia redukującego liczbę punktów obecnie może skorzystać kierowca, który posiada prawo jazdy przez okres minimum jednego roku i nie przekroczył liczby 24 punktów karnych. Kurs polega na jednorazowym spotkaniu z policjantem i psychologiem. Na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora WORD, komendant wojewódzki policji prowadzący ewidencję punktów karnych zmniejsza liczbę punktów karnych o sześć.

Ogromny wzrost zainteresowania szkoleniami notują w ostatnich dniach Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w województwie lubelskim. W zamojskim ośrodku obserwowany jest czterokrotny wzrost liczby chętnych.

"Wcześniej mieliśmy średnio 15 osób w miesiącu, a teraz jest to około 60 osób. Widać, że informacja o zmianie przepisów dotarła już do kierowców, w szczególności tych zawodowych, którzy są np. przedstawicielami handlowymi, czy daleko dojeżdżają do pracy" – wyjaśnił w rozmowie z PAP dyrektor WORD w Zamościu Marcin Kulig. Dodał, że dla takich osób istotne jest zlikwidowanie nawet kilku punktów karnych.