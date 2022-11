Redukcja punktów karnych. Jednak będą zmiany? Znamy nowe zasady i cenę kursu

Jak przekazał rzecznik prasowy MI Szymon Huptyś, rozwiązanie to przewidziano w ustawie o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 r. "Przepisy te przewidują, że kierowca, który po odbyciu kursu reedukacyjnego w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych, utraci uprawnienia do kierowania pojazdami i będzie traktowany jak osoba, która nigdy ich nie posiadała. Będzie się to wiązało z koniecznością odbycia kursu w szkole nauki jazdy, zdaniem egzaminu na prawo jazdy, a taki kierowca będzie dodatkowo objęty dwuletnim okresem próbnym" - poinformował Huptyś.