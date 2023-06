Remontowany parking przy urzędzie miasta w Krynicy-Zdroju poza Strefą Płatnego Parkowania. Za postój zapłacimy także w weekendy

Nowe parkingi w Krynicy- Zdroju

O problemach z parkowaniem w jednym z najpopularniejszych polskich uzdrowisk pisaliśmy wielokrotnie na łamach Gazety Krakowskiej. Krynica - Zdrój to miejscowość oblegana przez turystów, ale kłopoty ze znalezieniem miejsc parkingowych mają także mieszkańcy tej urokliwej sądeckiej miejscowości a także osoby dojeżdżające do uzdrowiska do pracy. Dlatego sukcesywne powstają kolejne miejsca parkingowe, ale tych szczególnie w sezonie brakuje. Burmistrz przypomina, że od początku jego kadencji powstało 220 nowych miejsc parkingowych w różnych punktach uzdrowiska. Mowa tutaj chociażby o ulicach Ebersa (55 miejsc), Zielonej (30 miejsc) czy też Kościuszki (70 miejsc).

Za parking pod urzędem zapłacimy w niedzielę

Parking będzie płatny siedem dni w tygodniu od godz. 8 do 18. Każda rozpoczęta godzina wyniesie 2 zł. Abonament zwykły to koszt 150 zł za tydzień, 250 zł za miesiąc. Abonament w dni robocze 75 zł za tydzień i 100 zł za miesiąc. Abonament N, dotyczący osób niepełnosprawnych i ich opiekunów to koszt 10 zł za miesiąc.

Mieszkańcy mogą wykupić abonament miesięczny, dotyczący wyłącznie budynku przyległego do parkingu, za pierwszy pojazd - 10 zł za miesiąc, za drugi i każdy kolejny pojazd - 150 zł za miesiąc.

Abonament dla przedsiębiorcy, dotyczy działalności prowadzonej w budynku przyległym do parkingu, za pierwszy pojazd - 100 zł za miesiąc, za drugi i kolejny pojazd - 250 zł za miesiąc.

Nie wszystkim mieszkańcom się to spodobało, jest wielu, którzy uważają, że jako wieloletni mieszkańcy Krynicy powinni parkować za darmo, bądź posiadać kartę mieszkańca, którą uprawniałaby ich, podobnie jak mieszkańców Nowego Sącza do zniżek i darmowych postojów na terenie miasta przez kilkadziesiąt minut dziennie.