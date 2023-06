Renault Espace. Pierwsza jazda, wrażenia, ceny, wyposażenie, dane techniczne

Renault Espace. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Renault Espace jest mniejszy od poprzednika, nie ma napędu na cztery koła czy mocniejszego silnika benzynowego bądź Diesla i jest dość drogi, ale… jest. Model ten mógł przetrwać w zasadzie tylko w takiej formie i o ile nie będzie stanowił fundamentu sprzedaży Renault, będzie dla niej okrętem flagowym i czymś, co przyciągnie do salonów szukających dużego auta. Na szersze testy przyjdzie jeszcze czas, ale już teraz jest pewne, że to ciekawe auto, oferujące wysoki komfort, wystarczający napęd i niskie zużycie paliwa. Czy warto się nim zainteresować? Owszem, choć cena zaczynająca się od około 200 000 złotych może nieco studzić zapał. Kamil Rogala

Zazwyczaj auta z generacji na generację rosną, stają się dłuższe, szersze i oferują coraz więcej miejsca. Z szóstą generacją Renault Espace jest zupełnie inaczej, bowiem najnowszy model jest zdecydowanie mniejszy od poprzednika. Nowa generacja Espace została skonstruowana na modułowej platformie CMF-CD, wyposażonej w przedłużony moduł centralny i tylny, oraz specjalnie zoptymalizowaną przestrzeń wewnętrzną. Dzięki temu, mimo że samochód jest krótszy o 14 cm w porównaniu do poprzedniej generacji, otrzymujemy dłuższe wnętrze sięgające nawet 2,48 m do trzeciego rzędu siedzeń. Jest to szczególnie korzystne dla pasażerów w drugim rzędzie, gdzie przestrzeń na wysokości kolan wynosi 321 mm. W połączeniu z możliwością przechylenia oparcia do 31°, zapewnia to wyjątkowy komfort siedzenia. Dodatkowo, gdy środkowe siedzenie nie jest zajęte, pasażerowie mają dostęp do centralnego podłokietnika z dwoma uchwytami na kubki.

Renault Espace jest mniejszy od poprzednika, nie ma napędu na cztery koła czy mocniejszego silnika benzynowego bądź Diesla i jest dość drogi, ale… jest. Model ten mógł przetrwać w zasadzie tylko w takiej formie i o ile nie będzie stanowił fundamentu sprzedaży Renault, będzie dla niej okrętem flagowym i czymś, co przyciągnie do salonów szukających dużego auta. Na szersze testy przyjdzie jeszcze czas, ale już teraz jest pewne, że to ciekawe auto, oferujące wysoki komfort, wystarczający napęd i niskie zużycie paliwa. Czy warto się nim zainteresować? Owszem, choć cena zaczynająca się od około 200 000 złotych może nieco studzić zapał. Kamil Rogala

Poza tym, aby zapewnić optymalne wykorzystanie przestrzeni wnętrza i zapewnić wygodę podróżowania dla osób o różnych wzroście, nowy Espace został po raz pierwszy wyposażony w drugim rzędzie w kanapę, która składa się z dwóch niezależnych części (w układzie 1/3) i może być dowolnie przesuwana na odcinku aż 220 mm. Dzięki temu w skrajnych pozycjach można zwiększyć przestrzeń na wysokości kolan do 321 mm, co stanowi największą dostępną przestrzeń na rynku lub zwiększyć pojemność bagażnika do 777 l (według standardu VDA) w wersji 5-miejscowej. W konfiguracji 7 -miejscowej bagażnik ma symboliczną pojemność 159 litrów. Fakt, podróżowanie z wykorzystaniem trzeciego rzędu siedzeń z maksymalnie przesuniętą do tyłu kanapą jest niemożliwe, ale wciąż mamy dość duże pole manewru i możliwości przesuwania kanapy wg. potrzeb. Zaczęliśmy nietypowo od wnętrza i jego przestrzeni, więc przejdźmy do stylistyki.