Sądecczyzna. Nieoceniona pomoc płynie na Ukrainę, dary od sądeczan trafiają do szpitali, matek z dziećmi i obrońców Mikołajewa [ZDJĘCIA]

Nieoceniona pomoc płynie na Ukrainę. W ciągu ostatniego tygodnia dwa wypełnione po brzegi busy z darami za pośrednictwem siostry Marity i Romana Volos trafiły do parafii w Kutach. Wsparcie otrzymali też walczący w Mikołajewie.

- W imieniu obrońców Nikolajewa przyjmijcie szczere podziękowania, Wsze wsparcie jest bezcenne! - napisał na Facebooku Andrew Sirak, koordynator akcji po stronie ukraińskiej.

Szpital Położniczym w Winnicy otrzymał dary przekazane przez sądeczan były to m.in. pampersy, leki, jedzenie dla dzieci, artykuły medyczne. Również do uchodźców z Doniecka, osiedlonych na terenie obwodu winnickiego, trafiły najpotrzebniejsze rzeczy. Ludzie opuszczali swoje domy w tym co mieli na sobie, są bardzo wdzięczni za pomoc.

Do matek z dziećmi i dzieci nowonarodzonych w Wyszogrodzie trafiły pampersy, ubrania dziecięce, środki do pielęgnacji dzieci oraz ciepłe koce, poduszki i kołderki. Dostarczono też kaszki, mleka w proszku i żywność dla dzieci, które wraz z matkami uciekły z miast ostrzeliwanych do Winnicy.