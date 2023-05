Spieszą się z przygotowaniem obiektów sportowych na igrzyska europejskie. Praca wre w całej Małopolsce

Do rozpoczęcia III Igrzysk Europejskich pozostało 41 dni. W Krakowie i innych miejscowościach Małopolski trwają intensywne prace, by na czas zdążyć ze wszystkimi inwestycjami. Przebudowywany jest stadion Wisły w Krakowie. Pod Wawelem powstaje też boisko do koszykówki i modernizowany jest tor kajakowy. Roboty związane z przygotowaniem sportowych aren prowadzone są także m.in. w Tarnowie, Krynicy-Zdroju, Zakopanem i Nowym Targu.

- Prace związane z przygotowaniem obiektów do igrzysk europejskich prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Ważne, że dopisuje pogoda - podkreśla Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Stadion Wisły z "drugą skórą"

W stolicy Małopolski przebudowywany jest Stadion Miejski im. H. Reymana (stadion Wisły), na którym zaplanowano ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk, a także mecze w rugby siedmioosobowym. Prace wykonano już w ok. 80 procentach. W ramach robót poprawiana jest ogólna estetyka trybun, tak by obiekt od zewnątrz prezentował się bardziej efektownie. Zmiany mają też spowodować, że stadion będzie energooszczędny. Zakres prac obejmuje więc też modernizację instalacji związanych z wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, a także elektrycznych i teletechnicznych. Najważniejsze zadaniem jest zamontowanie kompletnej elewacji szklanej – tzw. „drugiej skóry” dla trybun, wykończenie konstrukcji żelbetowej obiektu oraz ukończenie pozostałych do wykonania prac instalacyjnych.

Prace obejmują też wymianę pokrycia dachów północnej oraz południowej trybuny. Niebawem ma rozpocząć się montaż nowego poszycia dachu, którego elementy już dostarczono na miejsce. - Już wkrótce, bo z końcem maja, będziemy mogli zobaczyć finalny efekt - podkreślają w firmie Eiffage Polska. Prace modernizacyjne na stadionie wykonuje od 8 grudnia ubiegłego roku, kiedy to w siedzibie ZiS w Krakowie podpisano umowę dotyczącą inwestycji. Generalny wykonawca należy do francuskiej grupy Eiffage, odpowiedzialnej za takie międzynarodowe realizacje jak Opera w Sidney czy szklana piramida Luwru w Paryżu. Przebudowa stadionu stanowi jednak duże wyzwanie ze względu na krótki termin, w jakim roboty muszą być zrealizowane. Ich zakończenie ma nastąpić do 31 maja, a więc 21 dni przed rozpoczęciem igrzysk (odbędą się w dniach 21 czerwca - 2 lipca).

Łączny koszt prac na stadionie wyniesie ponad 107 mln zł. To zadanie objęte jest dofinansowaniem ze strony rządu, który w sumie na budowę i modernizację obiektów sportowych na igrzyska zarezerwował 250 mln zł.

Nowe boisko w Krakowie, tymczasowy tor w Kryspinowie

W związku z przygotowaniami do igrzysk pod Wawelem poprawiany jest także standard toru do kajakarstwa górskiego przy ul. Kolnej. Odświeżany jest też sąsiadujący z torem obiekt noclegowy. Koszt prac obecnie szacuje się na ok. 16 mln zł, ale może się zwiększyć, jeżeli zostaną zrealizowane zamówienia związane z wyposażeniem toru. Natomiast przy al. Focha powstaje boisko do rozgrywania meczów w koszykówce trzyosobowej. Ma być wykonane do końca maja. Na początku czerwca zaplanowano montaż elementów mobilnych: trybuny oraz zadaszenia. Całkowity koszt inwestycji to ok. 2,9 mln zł.

Na ukończeniu są prace prowadzone na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Modernizowany jest tam stadion i hala sportowa. Na tych obiektach ma się odbyć rywalizacja w pięcioboju nowoczesnym. Roboty polegają m.in. na wymianie tartanu. Remontowana jest też hala gier. Inwestycje zostały dofinansowane ze środków rządowych w kwocie 39 mln zł.

Spółka Igrzyska Europejskie 2023 podpisała też umowę ze firmą Likom, dzięki której możliwe będzie zorganizowanie podczas igrzysk, na terenie Zalewu Na Piaskach, popularnie nazywanego „Zalewem Kryspinów”, rozgrywek w sprincie kajakowym. Na akwenie powstanie konstrukcja tymczasowa - na zasadzie zatopienia na głębokości ok. 2,5 metra betonowych bloków, które będą trzymać tory w górnej części, na tafli wody. Tuż po zakończeniu igrzysk ta konstrukcja zostanie zlikwidowana.

Do ukończenia trybuny w Tarnowie jeszcze daleko

Trwają też prace w innych miastach, w których zaplanowano rywalizację w ramach igrzysk. Najwięcej problemów z inwestycji realizowanych na IE w Tarnowie sprawia przebudowa kosztem ponad 20 mln zł dawnego stadionu lekkoatletycznego w Mościcach, na którym rozgrywane mają być dyscypliny plażowe. Do ukończenia budowy trybuny głównej na tysiąc miejsc z zapleczem na 40 dni przed igrzyskami jeszcze daleko.

Rafał Nakielny, dyrektor wydziału Infrastruktury Miejskiej, zaawansowanie prac przy budowie trybuny szacuje na 80 procent. - Wykonawca pełną parą realizuje te prace, ma codziennie na budowie 70-80 osób. Natomiast warunki pogodowe nam nie sprzyjają, jest dość wilgotno i zdarza się, że mamy problemy z wysychaniem tynków i wylewek, co może przyczynić się do pewnych problemów z wykończeniem wnętrz. Liczymy jednak na to, że w tym ostatnim miesiącu pogoda się poprawi – mówi. - Czy zdążymy? Będziemy robić wszystko, by tak się stało – dodaje. Urządzeniem boisk do dyscyplin plażowych oraz instalacją dodatkowych trybun zająć ma się już Spółka Igrzyska Europejskie 2023. Praktycznie przygotowana do rozgrywania zawodów w badmintonie jest Arena Jaskółka Tarnów (ostatnim elementem jest odbiór lóż VIP-owskich). Nie ma opóźnień na budowie parku wodnego w Mościcach dofinansowanego również z puli na organizację IE 2023.

Nie wiadomo natomiast jeszcze, kiedy rozpocznie się montaż ścianki wspinaczkowej na dziedzińcu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, na której odbywać się będzie walka o medale igrzysk.

Praca wre na Górze Parkowej i w hali lodowej

Na placach budowy w Krynicy-Zdroju prace są już bardzo zaawansowane. Burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba zapewnia, że z inwestycjami wartymi kilkadziesiąt milionów złotych zdążą do końca maja, czyli prawie na miesiąc przed planowaną imprezą. Na Górze Parkowej oraz w hali lodowej praca wre. - Jako jedni z nielicznych realizujemy te zadania bez okrajania inwestycji. Do końca maja wszystko będzie gotowe, nie mamy innego wyjścia, musimy zdążyć - mówi nam burmistrz Piotr Ryba. Południowo-zachodni stok Góry Parkowej wiele zyska. Ma on być areną zmagań kolarzy MTB - to dyscyplina kolarstwa górskiego, polegająca na ściganiu się kolarzy na długiej, wytrzymałościowej trasie. Burmistrz zdradza, że zakręty na torze dual zostały już uformowane, a sprzyjająca pogoda pozwoliła rozpocząć też prace związane z układaniem górnej warstwy toru.

Kompleksowy remont jest realizowany w hali lodowej, gdzie zaplanowano zawody w taekwondo. Oprócz wymieniany systemów wentylacji i przeciwpożarowych budynek zmienia się wizualnie. Obiekt ma już nowy dach, montowane mają być panele fotowoltaiczne oraz telebimy. Swoje oblicze zmieniają też główne schody prowadzące do hali. Starą i zniszczoną deskę modrzewiową zastępuje nowy kompozyt. Gruntowny remont przechodzą szatnie oraz kotłownia.

Nowe trybuny przy skoczniach w Zakopanem

W Zakopanem przygotowania do igrzysk europejskich idą pełną parą. Na średniej skoczni budowane są nowe trybuny, a w Centralnym Ośrodku Sportu pojawią się nowe ringi bokserskie oraz klimatyzacja w hali wielofunkcyjnej. - Te nowe udogodnienia to koszt 6 mln, ale pozostaną w ośrodku po igrzyskach i będą służyć na dalsze lata - mówi Sebastian Danikiewicz, dyrektor COS w Zakopane. Na Średniej Krokwi zostanie zamontowana trybuna, która pomieści ok. 1500 widzów. Obecnie trwają prace przy fundamentach przyszłej trybuny. Pod koniec maja dojadą krzesełka.

- Wszystkie siedziska będą w biało-czerwonych barwach. Kolejnych 500 miejsc będzie mobilne, na konstrukcji stalowej dopasowanej do terenu i ich wykorzystanie będzie zależne od potrzeb. To organizator igrzysk europejskich zdecyduje, czy będzie chciał skorzystać z tej dodatkowej puli krzesełek dla widowni oraz gdzie je umiejscowi. Dodatkowe pół tysiąca miejsc ma być również wykorzystywanych podczas zawodów Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi – mówi Sebastian Danikiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem. Szacowany koszt budowy nowej trybuny ma wynieść około 3,5 mln złotych. COS ponadto montuje klimatyzację i kupuje ringi, na których będą trenowali bokserzy biorący udział w igrzyskach. Ci bowiem będą nocowali i trenowali pod Giewontem, a o medale walczyli w Nowym Targu – w Miejskiej Hali Lodowej.

W Nowym Targu trwają właśnie prace remontowe w hali, by ugościć bokserów.

Na remont hali lodowej udało się pozyskać łącznie 3 mln 75 tys. zł. Dzięki temu odnowiona zostanie elewacja hali, remontowanych jest osiem szatni, mała sala gimnastyczna oraz hol budynku administracyjnego. Dodatkowo zaplanowano remont części wodociągowej wewnętrznej i rozdzielni prądu, a także modernizację nagłośnienia. Ile wydajemy na aktywność fizyczną?