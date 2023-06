Krynica-Zdrój nie rezygnuje z walki o tor saneczkowy na Górze Iwonka. Wchodzą w kolejny etap, który przybliży ich do wyczekiwanej budowy

Walka o tor saneczkowy w Krynicy trwa

- Przypominam, że sprawę, po fiasku lokalizacji toru na Górze Parkowej, rozpocząłem od punktu zero. Po 4,5 roku działań gmina posiada uchwalone Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego przewidujące budowę toru na Górze Iwonka. Mamy koncepcję budowy toru wraz z wyliczeniami długości toru, osiąganych prędkości, przebiegu i kształtu zakrętów zgodnego z wymogami PZSSan i FIL oraz wszystkie grunty potrzebne do realizacji - wylicza burmistrz.

O wybudowanie toru z prawdziwego zdarzenia zabiega sądecki poseł Patryk Wicher, który chciałby, aby obiekt był filią Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem. Budowa sztucznego toru to koszt ok. 140 mln biorąc pod uwagę wzrost cen.

Burmistrz Piotr Ryba podkreśla, że zależy mu na tej dyscyplinie sportu i wytrwale będzie dążył do celu, jakim jest budowa sztucznego toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego w Krynicy-Zdroju. Uważa także, że udało się już w tym kierunku bardzo dużo zrobić. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, uzdrowisko cały czas ma szansę na budowę toru saneczkowego.

Stary tor został rozebrany

Historyczny tor saneczkowy na Górze Parkowej, a raczej to co po nim zostało, rozebrano zaczynając budowę amfiteatru. Drewniana, rozpadająca się konstrukcja służyła jednak jeszcze zawodnikom KTH Krynica, gdzie reaktywowano sekcja saneczkarstwa. Był on wykorzystywany przez młodych adeptów saneczkarstwa, rozgrywano na nim zawody Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży w Sportach Zimowych, Mistrzostwa Polski w różnych kategoriach wiekowych, a także Międzynarodowe Zawody o Puchar Krynicy.