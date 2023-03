Sprawdź to, zanim kupisz samochód. Mało kto na to zwracał wcześniej uwagę

Od lipca 2024 r. cały Kraków objęty zostanie strefą czystego transportu (SCT). W tym samym czasie w Warszawie SCT obejmie Śródmieście i przyległe do niego fragmenty innych dzielnic (konsultacje społeczne trwają). Władze kolejnych miast już planują swoje strefy – na przykład we Wrocławiu SCT ma się pojawić prawdopodobnie w 2025 r. Celem stref czystego transportu jest poprawa jakości powietrza w miastach, poprzez ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych przez najstarsze samochody.

Strefy Czystego Transportu w Warszawie i Krakowie

Zgodnie z wyliczeniami Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnych SAMAR, strefy czystego transportu w pierwszym etapie obejmą stosunkowo niewielki odsetek samochodów. Będzie to tylko 2 proc. aut obecnie zarejestrowanych w Krakowie i ok. 5,5 proc. zarejestrowanych w Warszawie. W liczbach bezwzględnych da to łącznie dla obu miast ok. 70-80 tys. samochodów, w wieku ponad dwudziestu, a w przypadku Krakowa nawet ponad trzydziestu lat.