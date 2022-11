Sprzedaż nowych samochodów. Jakie auta kupują Polacy? Mariusz Michalak

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w październiku 2022 r. zarejestrowano w Polsce 32 001 samochodów osobowych, o 2,37% (+742 szt.) więcej niż rok wcześniej Arkadiusz Wojtasiewicz

Z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t wzrosła w październiku 2022 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była natomiast niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (września 2022 roku).