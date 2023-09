Stacja Kosmiczna ISS przeleci dziś nad Polską. Dojrzysz ją z ziemi gołym okiem! Kiedy patrzeć w niebo, aby dojrzeć kosmiczny spektakl?

Wszystko wskazuje na to, że przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS nad Krakowem i Małopolską będzie doskonale widoczny. Zapowiada się dobra pogoda, która powinna umożliwić bezproblemowe obserwacje z Ziemi. Przelot będzie najlepiej widoczny od godziny 21.51 i będzie trwał około 4 minuty.

- Dziś wieczorem o godzinie 20:51 wysoko nad naszymi głowami przeleci Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Przelot rozpocznie się na zachodnim niebie. ISS będzie zmierzać przez nieboskłon w kierunku wschodniego horyzontu. Cały przelot potrwa ok. 4 minuty. Stacja kosmiczna będzie oświetlana przez Słońce do połowy przelotu, co oznacza, że na wysokości zenitu wejdzie w cień Ziemi – informuje Zbyszek Zająć z portalu Nocne Niebo.