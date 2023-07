Suczka Suzi wyniuchał 200 tys. zł. Z kasą radzi sobie tak samo dobrze jak z narkotykami

Podczas rutynowej kontroli drogowej funkcjonariusze z MUCS w trakcie przeszukania auta odkryli ukryte paczki z walutą. Wskazała je labradorka Suzi, która jest psem dualnym. Oznacza to, że jest wyszkolona do wykrywania dwóch zapachów – narkotyków i waluty.

Pieniądze, co do których są podejrzenia, że pochodzą z przestępstwa, zostały zatrzymane.

Suzi najpierw przeszła szkolenie z wykrywania narkotyków. Podczas corocznej atestacji (sprawdzanie i ocena umiejętności wymaganych do pełnienia przez psa służby w KAS) specjaliści ocenili, że Suzi może skutecznie wykrywać kolejny zapach – waluty i, jak widać, nie sprawia jej to żadnego problemu.

Do odkrycia pieniędzy doszło podczas rutynowej kontroli drogowej w ramach SENT. Co to takiego? Monitorowanie przez Krajową Administrację Skarbową drogowego i kolejowego przewozu tzw. „towarów wrażliwych" oraz obrotu paliwami opałowymi odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu)

