Świat w kolejce po małe reaktory jądrowe. Polska z ambitnymi planami

SMR to nic innego, jak pomniejszony reaktor jądrowy, w technologii znanej od lat. Jednak pomniejszenie skali okazuje się rewolucyjną innowacją. SMR może bowiem powstawać nie tylko jako element sieci producentów energii, ale może służyć zaspokajaniu potrzeb jednego odbiorcy. SMR mogę dostarczać energię do poszczególnych zakładów przemysłowych (np. hut, kombinatów petrochemicznych), ale też służyć np. do ogrzewania miast. W tym sensie zastosowanie SMR jest bardzo uniwersalne. Polskie plany w zakresie „małego atomu” są ambitne. Docelowo mowa o kilkudziesięciu SMR w całym kraju, które systematycznie będą zapełniać lukę po wyłączanych z użytkowania blokach węglowych. Na rynku może być miejsce nawet na 70 małych reaktorów.

W kanadyjskiej prowincji Ontario rozpoczynają się prace przy budowie pierwszego na świecie małego reaktora jądrowego (SMR). Dla Polski to dobra wiadomość. Kilkadziesiąt takich właśnie reaktorów ma powstać także w naszym kraju.

Do budowy SMR w Grupie Orlen powołano spółkę Orlen Synthos Green Energy (OSGE), która strategicznie współpracuje z dostawca technologii GE Hitachi. Ta promuje na rynkach mały reaktor typu BWRX-300.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że elektrownie jądrowe, zarówno te wielkoskalowe, jak i małe jednostki modułowe, będą jednym z najważniejszych elementów wzmacniających suwerenność energetyczną naszego kraju – podkreśla Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. - ORLEN do końca dekady wybuduje w Polsce pierwszy reaktor SMR w bezpiecznej technologii BWRX-300. Każda taka jednostka to nie tylko źródło taniej i czystej energii, ale także konkretne korzyści dla społeczności lokalnych. Zgodnie z przygotowanym przez firmę KPMG raportem – elektrownia z jednym reaktorem konstrukcji GE Hitachi może przyczynić się do zatrudnienia nawet 3,4 tysiąca osób, z czego ponad 700 to miejsca pracy, które będą utrzymywane przez cały, planowany na 60 lat, okres eksploatacji takiej jednostki.

Lokalizacja inwestycji w Ontario nie budzi zdziwienia. Ta prowincja Kanady od lat stawia na atom. Obecnie tradycyjne elektrownie jądrowe zapewniają około 60 procent energii potrzebnej tej prowincji. Co ciekawe, aż 25 procent energii pochodzi tam z dużych elektrowni wodnych, m.in. najbardziej znanej, zlokalizowanej 10 km od wodospadu Niagara.

Wykorzystać kanadyjskie doświadczenia

Polska w tym „wyścigu” ma dobry punkt wyjścia. W podpisanym memorandum zadeklarowano zamówienie co najmniej 10 reaktorów typu BWRX-300. Jednak plany są szersze, na polskim rynku energetycznym potrzeba nawet 50 SMR, by razem z „dużym atomem” i innymi nowymi przedsięwzięciami zastąpić wyłączane bloki węglowe.

Prace budowlane w Kanadzie prowadzi firma Aecon. Jak ocenia jej wiceprezes Aaron Johnson, Aecon musi tak poprowadzić pierwszą budowę, aby zdobyć doświadczenia przy tym konkretnym typie SMR. Celem jest bowiem powtarzalność w realizacji kolejnych reaktorów. Takie doświadczenie i powtarzalność pozwolą ograniczyć czas i koszt następnych realizacji nawet o 10-20 proc. Wiceprezes Johnson zapewnia, że w przyszłości firma może przenieść swoje doświadczenia do Polski. Może to oznaczać, że proces budowy pierwszego polskiego SMR nie będzie obarczony takimi ryzykami, jak pionierska inwestycja w Kanadzie.

SMR rozwiąże wiele kłopotów

W przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej koszt budowy elektrowni z reaktorem typu SMR jest niższy niż w wypadku tzw. dużych reaktorów. Krótszy jest też czas samych prac budowlanych i konstrukcyjnych – GE Hitachi szacuje ten okres na 24 miesiące. Modułowe reaktory jądrowe zapewniają też najwyższe standardy bezpieczeństwa. Reaktor BWRX-300 zlokalizowany jest pod ziemią, posiada systemy bezpieczeństwa pasywnego, czyli mechanizmy uruchamiające samoistne inicjowanie procedur chłodzenia, bez konieczności angażowania obsługi aż do 7 dni. Tego typu rozwiązania umożliwiają bezpieczniejszą eksploatację i pozwalają na znacznie bardziej elastyczne podejście do lokalizacji obiektów energetyki jądrowej. SMR-y mogą znajdować się na przykład w pobliżu niektórych zakładów przemysłowych.

Jak ocenia prof. Wacław Gudowski, wykładowca akademicki, ekspert ds. energetyki jądrowej, doradca zarządu OSGE, projekt SMR nie jest konkurencją dla dużego projektu elektrowni jądrowej, ale stanowi jego idealne uzupełnienie. W dodatku SMR mogą powstawać w miejscu wyłączanych bloków węglowych, w miejscach gdzie już istnieje infrastruktura przesyłowa. To powoduje, że takie inwestycje są szczególnie opłacalne. Co więcej, zdaniem profesora warto myśleć o SMR w kontekście nie tylko produkcji energii, ale też ogrzewania miast.

- W USA nie myślano o energetyce jądrowej w kontekście ogrzewania mieszkań czy ogólnie budynków, bo tam nie ma rozbudowanych sieci ciepłowniczych. W Polsce jest zupełnie inaczej, sieci ciepłownicze docierają do kilkunastu milionów mieszkań. Zastosowanie SMR do produkcji ciepła jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem – podkreśla prof. Wacław Gudowski.

Długi łańcuch dostaw. W tym polskich

Prezes BWXT Canada John MacQuarrie ocenia, że produkcja elementów do BWRX-300 ma dziś szerokie perspektywy. - Oczekujemy sporego popytu na ten produkt – powiedział w rozmowie z polskimi dziennikarzami MacQuarrie. - Obok odbiorców w Kanadzie mamy w kręgu zainteresowanych także Polskę, USA i Wielką Brytanię.

Problemem może być jednak skala produkcji i oczekiwanie rynku. Jak ocenia MacQuarrie w kanadyjskich zakładach może powstawać 6 reaktorów rocznie, tymczasem zapotrzebowanie może być wyższe. W tym kontekście kluczowe jest, by polskie zamówienia znalazły się na szczycie listy dostaw.

Jednak w sprawie pojawia się inny, ciekawy wątek. MacQuarrie podkreśla, że BWXT dokonuje ostatecznego montażu elementów, które zamawia u innych producentów. Nie jest jednak przesądzone, kto i co będzie dostarczał w przyszłości. W tym kontekście pojawia się szansa dla polskich firm.

Cały łańcuch dostawców i kooperantów przy SMR będzie liczyć od 200 do 500 firm. Część z tych prac mogą przejąć polskie firmy.

GE Hitachi szacuje, że około 50 proc. wydatków związanych z budową elektrowni z reaktorem BWRX-300 może zostać wydatkowana w Polsce. Dotyczy to także kluczowych elementów całej elektrowni jak turbina i generator, części zbiornika reaktora, systemów hydraulicznych, itp. Jest to możliwe także dzięki temu, że grupa GE jest od lat jednym z największych inwestorów zagranicznych w Polsce. Zakłady GE Power we Wrocławiu czy Elblągu od lat wytwarzają komponenty dla energetyki, w tym energetyki jądrowej.

Czy polski przemysł jest na tyle zaawansowany, aby sprostać wymogom produkcji na potrzeby energetyki jądrowej?