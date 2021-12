Szlachetna Paczka od goprowców trafiła do potrzepującej rodziny w Homrzyskach Janusz Bobrek

- Jesteśmy szczęśliwi, że nasza pomoc trafiła do tak dobrych ludzi! W poniedziałek dostarczyliśmy Szlachetna PACZKA, która trafiła do Homrzysk w gminie Nawojowa. Właśnie tam w wysoko położonym przysiółku mieszka wspaniała rodzina i to jej postanowiliśmy pomóc w tym roku – piszą ratownicy z Krynickiej Grupy GOPR. Dzięki zbiórce ratowników i przyjaciół pogotowia górskiego udało się spełnić kilka marzeń. Polały się łzy szczęścia zarówno u obdarowanych jak i u darczyńców. Ponadto w weekend ratownicy pełniący służbę w RSR Piwniczna pomagali w dostarczaniu paczek do wysoko położonych przysiołków w tamtym rejonie.