Tak kiedyś pomagali w górach kryniccy GOPR-owcy. Te archiwalne zdjęcia to perełki Klaudia Kulak

Krynicki GOPR to aktualnie 15 zawodowych ratowników i ponad 170 czynnych ochotników. Niosą pomoc potrzebującym z Beskidu Niskiego, aż po granicę z Bieszczadami. To pomoc udzielana nie tylko na górskich szlakach, ale także mieszkańcom terenów górskich. Pełnią także dyżury na najbardziej znanych stacjach w Beskidzie Sądeckim: Jaworzynie Krynickiej, Słotwinach Arena, Wierchomli i Rytrze. To jednostka z piękną historią, która sięga 1906 roku, a do dziś zachowały się niezwykłe archiwalne zdjęcia.