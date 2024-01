Takich zawodów w Polsce nie było. Najlepszych snowboardzistów świata będzie można dopingować na Jaworzynie Krynickiej i to za darmo

- Przybywajcie na miejsce i wspierajcie naszych snowboardzistów. Mamy dla kibiców dobrą informację, będą mogli obejrzeć zawody w Krynicy-Zdroju bezpłatnie – informuje Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. - Ze względu na historyczne wydarzenie chcemy, aby kibice mogli w nim uczestniczyć na żywo. Będzie to coś nietuzinkowego. Mamy nadzieje, że dzięki naszemu doświadczeniu również snowboardowy Pucharu Świata będzie organizowany co roku w Polsce.

- My ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, żeby przygotować Krynicę-Zdrój jak najlepiej na to wydarzenie. Uzgadniamy z organizatorami sposób ozdobienia uzdrowiska flagami i nie tylko. Zadbamy też o czystość i porządek – zapowiada Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju. - Liczymy, że pogoda i kibice dopiszą. Dla nas to wydarzenie sportowe to duża promocja uzdrowiska. O naszych wspaniałych trasach usłyszą fani snowboardu nie tylko z Polski, ale przede wszystkim z zagranicy.