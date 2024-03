W lany poniedziałek na Kalatówki! Będą zawody na starych nartach, pełno śmiechu i dobrej zabawy

Zawody o Wielkanocne Jajo w Suchym Żlebie na Kalatówkach stały się już tradycją świąt Wielkiej Nocy w Zakopanem. To impreza, która każdego roku przyciąga rzesze miłośników starych nart i strojów z minionej epoki. Bo to właśnie jest clue tego wydarzenia. Zawodnicy zakładają na buty stare, drewniane narty, bambusowe kije, a do tego muszą ubrać się w stroje, w jakich 100 lat temu panie i panowie śmigali na nartach. Dodatkowo muszą pokazać się na trasie – choć spróbować zjechać. Co nierzadko kończy się upadkami. Bo jazda na starych nartach wcale do łatwych nie należy. Co roku więc pojawiają się szykowne damy w długich sukniach, czy eleganccy panowie, a obok nich śmigają na nartach górale przebrani w dawne odzienie. W ostatnich latach na Kalatówkach pojawi się także sporo rozmaitych przebierańców, którzy dodatkowo ubogacają imprezę. Każdy zjazd nagradzany jest gromkimi oklaskami i salwą śmiechu – zwłaszcza, gdy takiemu przebierańcowi uda się jeszcze zrobić spektakularny upadek.