Te przepisy drogowe kierowcy najczęściej ignorują. To bardzo niebezpieczne i... kosztowne

Wyższe kary dla kierowców obowiązują już ponad dwa lata, stawki mandatów zostały radykalnie podniesione 1 stycznia 2022 roku. Maksymalna wysokość mandatu wzrosła z 500 zł do 5 tysięcy złotych. Dodatkowo, od 17 września 2022 r. zwiększono maksymalną liczbę punktów karnych za jedno wykroczenie, która obecnie wynosi 15 punktów. Wielu kierowców już odczuło te zmiany na własnej skórze, co znacząco wpłynęło na ich portfele. Pytanie jednak brzmi: czy te zmiany przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach?

Wypadki drogowe w statystykach policji

Według statystyk policji, w 2023 roku doszło na polskich drogach do 20 936 wypadków drogowych, w których zginęły 1 893 osoby, a 24 125 osób zostało rannych (w tym ciężko 7 595). Z kolei w 2022 roku odnotowano 21 322 wypadki, w których śmierć poniosło 1 896 osób, a obrażenia odniosły 24 743 osoby. Jak można zauważyć, w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku nastąpił procentowo niewielki spadek wypadków - o 386 (-1,8 proc.), a liczba osób, które poniosły śmierć zmniejszyła się jedynie o 3 osoby (-0,2 proc.). Zdecydowanie większy spadek liczby zdarzeń dostrzeżemy, jeśli porównamy lata 2021 i 2023. W 2021 r. doszło do 22 816 wypadków, a dwa lata później było ich blisko o 10 proc. mniej - spadek o 1880 (-8,2%). W 2021 r. na drogach zginęło 2 245 osób, obrażenia odniosło 26 415 osób, z kolei w 2023 r. ofiar śmiertelnych było prawie o 16 proc. mniej, a liczba rannych zmalała w porównaniu z 2021 r. o 8,7 proc.

Okazuje się, że wprowadzenie wyższych mandatów odniosło wyraźny skutek w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów, kiedy po raz pierwszy w historii liczba ofiar śmiertelnych wypadków w Polsce spadła poniżej 2 tys., a liczba zdarzeń drogowych również się zmniejszyła. Pomimo spadku liczby wypadków, Polska ma nadal jeden z najwyższych w Europie wskaźnik ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 100 wypadków.

Przyczyny wypadków

Policjanci wciąż wskazują niedostosowanie prędkości do warunków drogowych jako główną przyczynę wypadków. Apelują do kierowców o ostrożną jazdę, co nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także może zaoszczędzić pieniądze, biorąc pod uwagę wysokie mandaty za przekroczenie limitu prędkości. Jednak przekraczanie prędkości to tylko jedno z wielu potencjalnych przewinień za kierownicą.

Zachowania kierowców na drogach

Poruszając się po polskich drogach można odnieść wrażenie, że wielu kierowców, kiedy zda już egzamin na prawo jazdy, zapomina o przepisach, których uczyli się podczas kursu. Zapomina albo... dostosowuje się do stylu jazdy większości kierowców, z których część ignoruje znaki i przepisy, a inni nie wiedzą o ich istnieniu albo ich nie rozumieją. Jak poważny jest to problem, można usłyszeć podczas rozmów między policjantami i kierowcami w popularnym programie telewizyjnym "Jedź bezpiecznie". Jest też dość duża grupa takich kierowców, która wyznaje uniwersalną zasadę, że "jeśli czegoś nie można, a bardzo się chce, to... można". Zobaczcie, które zakazy, nakazy i znaki drogowe kierowcy najczęściej ignorują i co za to grozi.

Kto i kiedy powoduje wypadki drogowe w Polsce

