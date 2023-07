TEMAT TYGODNIA | Małopolska na wakacyjny weekend. Tutaj nie sposób się nudzić

Niewątpliwie jedną z największych atrakcji naszego regionu jest spływ przełomem Dunajca. Takich widoków nie ma nigdzie indziej! Flisacy rozpoczynają sezon 1 kwietnia, a kończą 31 października. Spływ rozpoczyna się na przystaniach w Sromowcach Kątach lub Sromowcach Niżnych. Do wyboru są dwie trasy - do Szczawnicy (około 18 km, czas trwania spływu ok. 2 godz. 15 minut) oraz Krościenka (23 km, czas trwania spływu ok. 2 godz. 45 minut).

Spływ przełomem Dunajca.

A widoki na obu trasach? Zapierają dech w piersiach. Oryginalną pamiątką ze spływu są też fotografie. Wsiadając do łodzi, wystarczy zamówić zdjęcie u flisaka, a po dopłynięciu jest już gotowe.

Warto również dodać, że 28 czerwca wieloletni trud flisaków, za sprawą starań Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich, został doceniony wpisem na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Od tej pory „tradycje flisackie na Dunajcu w Pieninach”, sąsiadować będą z takimi prestiżowymi dobrami niematerialnymi, jak np. krakowski pochód Lajkonika, górnośląska Barbórka, czy też sokolnictwo.