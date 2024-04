Teraz bezpłatnie sprawdzisz amortyzatory. Zobacz gdzie!

Znany producent amortyzatorów i układów zawieszenia marka Bilstein inauguruje kolejny sezon przedwakacyjnych, plenerowych akcji bezpłatnej kontroli amortyzatorów. Pierwsze dwie odbyły się 15. i 16 kwietnia w Leżajsku oraz w Hrubieszowie. Przewidzianych jest jeszcze 18 kolejnych. Będą trwały do 12-go czerwca. Tegoroczny cykl zakończy specjalna impreza zamknięta - Camp Jeep w Świeradowie Zdroju.

Tegoroczne akcje organizowane przez Bilstein polegają na bezpłatnym badaniu zawieszenia pojazdu testerem zawieszeń działającym w taki sam sposób, jak te używane na stacjach kontroli pojazdów. Wszystkie akcje organizowane są wspólnie z lokalnymi partnerami. Szacuje się, że przebadanych zostanie ponad 2000 samochodów. Znany producent amortyzatorów i układów zawieszenia marka Bilstein inauguruje kolejny sezon przedwakacyjnych, plenerowych akcji bezpłatnej kontroli amortyzatorów. Pierwsze dwie odbyły się 15. i 16 kwietnia w Leżajsku oraz w Hrubieszowie. Przewidzianych jest jeszcze 18 kolejnych. Będą trwały do 12-go czerwca. Tegoroczny cykl zakończy specjalna impreza zamknięta - Camp Jeep w Świeradowie Zdroju. Bilstein

Statystycznie ok. 7% aut ma niesprawne amortyzatory!

Na podstawie wyników badań z poprzednich lat można przyjąć, że ok 7% badanych samochodów będzie miało niesprawne amortyzatory, a w ok. 17% będą już widoczne pierwsze objawy zużycia. Z jednej strony są to całkiem niezłe wyniki, z drugiej - jak najbardziej warto robić wszystko, aby ostrzegać kierowców, których samochody kwalifikują się do naprawy i pracować nad tym, aby w przyszłości wyniki były jeszcze lepsze.

Przed badaniem - sprawdź ciśnienie!

Eksperci Bilstein przypominają, że przed testem amortyzatorów zawsze należy sprawdzić ciśnienie w ogumieniu, ponieważ ma ono istotny wpływ na wynik badania. To niezwykle ważna porada dla wszystkich kierowców, którzy wybierają się na okresowe badanie techniczne na SKP. Zbyt niskie ciśnienie sztucznie "poprawia" wynik i wskazuje na lepsze tłumienie masy resorowanej niż w rzeczywistości. Zbyt wysokie ciśnienie powoduje natomiast obniżenie sprawności tłumienia.

Nieprawidłowe ciśnienie w ogumieniu wpływa na: zły wynik badania amortyzatorów;

zwiększone lub nieprawidłowe zużycie opony/opon;

niewłaściwe zachowanie się opony i zawieszenia podczas jazdy;

przyspieszone zużycie elementów zawieszenia, w tym także amortyzatorów;

wadliwe działanie układów bezpieczeństwa i kontroli trakcji (ABS, ESP i podobne). - Większość kierowców nie kontroluje ciśnienia w oponach lub kontroluje je sporadycznie. Co więcej, sporo z nas ignoruje też wskazania układów TPMS, które miesiącami czy latami pozostają uszkodzone. Można zaryzykować stwierdzenie, że niektórzy kierowcy przyzwyczajają się do jazdy z niewłaściwym ciśnieniem w ogumieniu. To duży błąd. Niewłaściwe ciśnienie nie tylko wpływa negatywnie na pracę amortyzatorów czy zużycie opon, ale co ważniejsze, pogarsza także bezpieczeństwo jazdy – mówi Andrzej Wojciech Buczek, doradca techniczny IHR Warszawa – przedstawiciela marki Bilstein w Polsce.

Jak badane są amortyzatory?

Znany producent amortyzatorów i układów zawieszenia marka Bilstein inauguruje kolejny sezon przedwakacyjnych, plenerowych akcji bezpłatnej kontroli amortyzatorów. Pierwsze dwie odbyły się 15. i 16 kwietnia w Leżajsku oraz w Hrubieszowie. Przewidzianych jest jeszcze 18 kolejnych. Będą trwały do 12-go czerwca. Tegoroczny cykl zakończy specjalna impreza zamknięta - Camp Jeep w Świeradowie Zdroju. Bilstein Zadaniem amortyzatora jest tłumienie drgań koła i elementów zawieszenia poruszających się razem z nim. Amortyzatory tłumią drgania niwelując zjawisko odrywania się kół od podłoża. Ma to kluczowe znaczenie na przykład dla systemów kontroli trakcji, układu ABS czy układu stabilizacji toru jazdy. Systemy te w chwili, kiedy koło odrywa się od jezdni, przestają działać prawidłowo. Test amortyzatorów polega na sprawdzeniu częstotliwości rezonansowej, która występuje w pewnym zakresie przy sprawnych amortyzatorach. Gdy amortyzatory są niesprawne – rezonans koła trwa praktycznie cały czas, co oznacza, że tłumienie jest nieskuteczne, a nacisk koła na podłoże jest w tym czasie minimalny. Badanie zawieszenia prowadzone jest na tak zwanym shocktesterze z wykorzystaniem metody EUSAMA, czyli właśnie metody mierzącej częstotliwość rezonansową. Płyta najazdowa, na której stoi koło pojazdu wprawiana jest w drgania o amplitudzie ok. 6 mm z częstotliwością 24-25 Hz. Po wyłączeniu wymuszenia, badana jest siła nacisku koła na płytę, której drgania stopniowo wygasają. Częstotliwość, przy której notuje się najmniejsze naciski to częstotliwość rezonansowa. Jeśli w trakcie badania koło oderwie się od płyty, wtedy mamy do czynienia z całkowicie niesprawnym amortyzatorem. Wskaźnik EUSAMA porównuje minimalną siłę dynamiczną przylegania opony do podłoża z siłą statyczną.

Jeśli wskaźnik ten jest mniejszy od 20 % to mamy do czynienia ze zużyciem amortyzatorów kwalifikującym je do bezwzględnej wymiany.

Nie masz 100%? Bardzo dobrze, to normalne!

Ze względu na konstrukcję układów zawieszenia, stosowanie w nim elementów gumowych czy poliuretanowych, zastosowanie opony – niemożliwe jest osiągnięcie na testerze mierzącym metodą EUSAMA wartości 100%. Koła i elementy zawieszenia będą zawsze przechodziły przez wartości rezonansowe drgań, więc w tym zakresie – niezależnie od zastosowanych w zawieszeniu elementów i opon – wystąpią chwile, kiedy podczas badania nacisk dynamiczny będzie mniejszy od statycznego. A to oznacza, że wynik 100% jest nieosiągalny.

Wideo Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. Budowa w Żukowie (kwiecień 2024)