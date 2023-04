Terytorialsi złożyli przysięgę w Trzebini. Wielkie wojskowe święto i piknik militarny. Zobacz ZDJĘCIA

Przysięga wojskowa to jedno z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza – to moment, który pozostaje w pamięci na zawsze. Przede wszystkim jest to akt ślubowania oraz najwyższego zobowiązania wobec umiłowanej Ojczyzny i Narodu Polskiego. Służba w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w sposób szczególny wiąże obowiązek żołnierski z własnym terytorium, z bliską sercu ojcowizną, z lokalną społecznością – mówi dowódca 11 MBOT płk Marcin Siudziński.