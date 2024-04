Toyota Hilux i Proace City. Auta nagrodzone przez ekspertów z branży flotowej

„Nagrody dla modeli Hilux i Proace City to dla nas cenne wyróżnienie. Werdykt jury traktujemy jako wyraz uznania dla naszej floty aut użytkowych oraz strategii biznesowej Toyota Professional. Włożyliśmy wiele wysiłku, aby móc zaoferować klientom flotowym nie tylko szeroki wybór wysokiej jakości produktów, ale także najwyższy poziom wsparcia, dostosowanego do ich potrzeb i zapewniającego spokój ducha. Dodatkową korzyścią jest nasza unikalna gwarancja producenta” – podkreślił Neil Broad, dyrektor Toyota Fleet Services w Wielkiej Brytanii.

Hilux najlepszym użytkowym autem terenowym

Toyota Hilux zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Najlepszych użytkowych aut terenowych” (Best All-terrain Workhorse). Model został wybrany spośród kilku finalistów, wśród których znalazł się także Land Cruiser Commercial. Hilux, legenda off-roadu i symbol niezniszczalności, to idealny samochód do ciężkiej pracy w najtrudniejszych warunkach. Najpopularniejszy pick-up w Polsce jest chętnie wybierany zarówno przez przedsiębiorców i służby państwowe, jak i pasjonatów jazdy terenowej. W gamie z rocznika 2024 zadebiutuje nowy napęd Mild Hybrid 48V oraz nowa najwyższa wersja GR Sport II o jeszcze lepszych właściwościach terenowych i bogatszym wyposażeniu.

Proace City najlepszym kompaktowym vanem

Toyota Proace City już po raz drugi z rzędu zdobyła nagrodę dla „Najlepszego małego vana” (Best Small Van). Tym razem jury Fleet News Awards doceniło model po faceliftingu, podkreślając jego przewagi nad konkurencyjnymi autami innych producentów: „Proace City jest zawsze o krok do przodu w porównaniu ze spokrewnionymi z nim modelami innych marek. Oferuje dłuższą gwarancję, lepsze wsparcie producenta i wyższy standard obsługi posprzedażnej. Samochód jest dobrze odbierany przez kierowców i managerów flot. Toyota nieustannie udoskonala swojego vana, szczególnie pod względem niezawodności, a także systematycznie aktualizuje jego wyposażenie. Proace City to sprawdzony pojazd, a najnowsze zmiany dla rocznika 2024 umocniły go na pozycji lidera w swojej klasie”.