Toyota Mirai Fuel Cell Electric 182 KM. Pierwsza jazda, wrażenia, dane techniczne, ceny i konkurencja

Już od dawna mówi się o rozwoju aut na ogniwa paliwowe zasilane wodorem. Największy widoczny postęp w tym kierunku poczyniła Toyota, choć i Hyundai z modelem Nexo także stara się coś zmienić. Co prawda zmiany dla większości potencjalnych klientów są jeszcze zbyt małe, aby poważnie rozważyć zakup auta zasilanego wodorem, udoskonalony model Mirai oraz pierwsza stacja tankowania wodoru w Polsce (na dniach oficjalnie zostanie otwarta kolejna w Rybniku) dają promyk nadziei na szybszy rozwój. Jeździliśmy już Toyotą Mirai w Polsce i tankowaliśmy wodór na warszawskiej stacji. Jak wrażenia?

Toyota Mirai. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Fakt, nawiązania do Lexusa widać dość wyraźnie. W oczy rzuca się ogromny grill, nietypowe klosze lamp, charakterystyczne felgi, muskularna sylwetka i stosunkowo kompaktowy tył z ciekawymi, połączonymi kloszami lamp. Czy Mirai jest ładny? Nie jestem fanem tej stylistyki, choć niewątpliwie model ten wyróżnia się z tłumu i zwraca na siebie uwagę, szczególnie w przepięknym, niebieskim kolorze. Auto powstało na bazie zaawansowanej architektury TNGA (platforma GA-L). Modularność tego rozwiązania pozwoliło dostosować auto do potrzeb zasilania ogniwami paliwowymi, a dzięki temu, udało się zagospodarować wnętrze dość zmyślnie i bez większych uszczerbków na funkcjonalności i przestrzeni. We wnętrzu znów zauważymy „powiew Lexusa", co objawia się szeroką konsolą środkową, połączeniem ramy ekranu systemu info-rozrywki z cyfrowym panelem wskaźników, jak również płynnymi liniami łączącymi kokpit z konsolą środkową. Widać kilka elementów z Toyoty jak np. kompaktowy lewarek skrzyni biegów czy kilka przycisków, ale już np. kierownica z szerokimi panelami przycisków przypomina tę z Lexusa. Jakość materiałów jest świetna, spasowanie również nie budzi zastrzeżeń, choć ilość błyszczących plastików jest nieco zbyt duża. Toyota Mirai to naprawdę ciekawe i mocno udoskonalone auto, ale… czy na chwilę obecną można ten model traktować poważnie? A może to tylko ciekawostka i kolejny krok w rozwoju technologii, która dopiero raczkuje? Trudno to jednoznacznie stwierdzić, ale szanse na szybki i dynamiczny rozwój (na przestrzeni kilku miesięcy) jest raczej niewielki. To raczej proces rozłożony na kilka lat, a obecna wersja modelu Mirai jest kolejnym rozdziałem. Problemem – podobnie jak do niedawna samochodów elektrycznych – jest niedobór stacji tankowania, bo samochód sam w sobie przeszedł ogromną metamorfozę. Czekamy na dłuższy test, aby docenić wszystkie zalety auta. Toyota Miejsca z tyłu nie brakuje i w przeciwieństwie do pierwszej generacji, znajdziemy tam normalną kanapę z miejscem dla trzech osób. Bagażnik jest skromny, ma nieregularne kształty i praktycznie brak praktycznych rozwiązań, ale cóż – nie jest to auto stworzone do rodzinnych podróży z ogromnym bagażem. Na pokładzie Toyoty Mirai z rocznika 2023 nowością jest gniazdko 220 V zamontowane w bagażniku. Dzięki temu ekologiczne ogniwa paliwowe można wykorzystać do produkowania prądu, który później posłuży do ładowania urządzeń zewnętrznych. To rozwiązanie może okazać się przydatne w dłuższych podróżach lub sytuacjach awaryjnych, na przykład podczas przerwy w dostawie prądu.

Toyota Mirai. Dane techniczne i wrażenia z jazdy

Ze względu na fakt, że Mirai jest lżejsza od aut elektrycznych podobnych gabarytów, prowadzenie nie odbiega od jazdy normalnym autem spalinowym tej klasy, ale ze wszystkimi zaletami samochodu elektrycznego tj. natychmiastowa reakcja na gaz i bardzo dynamiczne przyspieszanie do prędkości miejskich. Napęd na tylną oś poprawia prowadzenie i zwinność, choć nie ma mowy o sportowym prowadzeniu. Zawieszenie zestrojone jest komfortowo i przyjemnie wybiera nierówności, cisza auta elektrycznego potęguje to poczucie i nawet przy wyższych prędkościach nie ma miejsca na narzekanie. Irytuje jedynie sztuczny dźwięk emitowany z głośników w trybach jazdy Normal (do zniesienia) oraz Sport (już nie bardzo…). Jak czytamy w informacji prasowej: „Mirai nie tylko nie emituje spalin, ale oczyszcza powietrze podczas jazdy. Filtry we wlotach powietrza doprowadzanego do ogniw paliwowych zatrzymują do 99,9% niepożądanych cząstek, takich jak dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx) i cząstki stałe. Przejechanie 10 tysięcy km oczyszcza taką ilość powietrza, jaka wystarcza dla jednej osoby na rok.”

Toyota Mirai. Ceny i wyposażenie?

Obecnie u dealerów dostępne są ostatnie auta z rocznika 2022 z rabatem wynoszącym 20 000 złotych i szybkim terminem odbioru. Mirai w wersji Executive kosztuje od 314 900 złotych. Standardem w aucie są system oczyszczania powietrza, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, inteligentny kluczyk, system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym 12,3 cala, nagłośnieniem Premium Audio JBL z 14 głośnikami, interfejsem Android Auto (przewodowo) i Apple CarPlay (bezprzewodowo), a także systemy bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy Toyota T-MATE. W wariancie Executive otrzymujemy ponadto monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (Panoramic View Monitor), bezprzewodową ładowarkę telefonu w konsoli centralnej, tapicerkę ze skóry syntetycznej, podgrzewanie kierownicy i skrajnych foteli w drugim rzędzie oraz system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), układ detekcji przeszkód (ICS), zapobiegający kolizjom podczas manewrów, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) i system adaptacyjnych świateł drogowych (AHS).

Dodatkowo, do wersji Executive można zamówić pakiet VIP (za 35 000 złotych), który zawiera m.in. 20-calowe felgi aluminiowe, trzystrefową klimatyzację, tapicerkę ze skóry półanilinowej w kolorze czarnym lub jasnym, wentylowane fotele przednie, wyświetlacz HUD, zaawansowanego asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park czy dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą.

Toyota Mirai. Podsumowanie

Toyota Mirai to naprawdę ciekawe i mocno udoskonalone auto, ale… czy na chwilę obecną można ten model traktować poważnie? A może to tylko ciekawostka i kolejny krok w rozwoju technologii, która dopiero raczkuje? Trudno to jednoznacznie stwierdzić, ale szanse na szybki i dynamiczny rozwój (na przestrzeni kilku miesięcy) jest raczej niewielki. To raczej proces rozłożony na kilka lat, a obecna wersja modelu Mirai jest kolejnym rozdziałem. Problemem – podobnie jak do niedawna samochodów elektrycznych – jest niedobór stacji tankowania, bo samochód sam w sobie przeszedł ogromną metamorfozę. Czekamy na dłuższy test, aby docenić wszystkie zalety auta.

Porównanie Toyota Mirai do wybranych konkurentów: Toyota Mirai Fuel Cell Electric 182 KM (AT1) BMW i5 83,9 kWh 340 KM (AT1) Mercedes EQE 300 100 kWh 245 KM (AT1) Cena (zł, brutto) od 314 900 od 345 000 od 335 300 Typ nadwozia/liczba drzwi sedan/4 sedan/4 sedan/4 Długość/szerokość (mm) 4975/1885 5060/1900 4946/1961 Wysokość (mm) 1480 1515 1510 Rozstaw osi (mm) 2920 2995 3120 Pojemność bagażnika (l) b.d./b.d. 490/b.d. 430/b.d. Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1950 2130 2330 Napędzana oś tylna tylna tylna Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, jednostopniowa automatyczna, jednostopniowa automatyczna, jednostopniowa Osiągi



Moc (KM) 182 340 245 Moment obrotowy (Nm) 300 430 550 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9 6 7,3 Prędkość maksymalna (km/h) 175 193 210 Zasięg (km) ok. 650 ok. 582 ok. 605

